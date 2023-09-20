Software-update: PowerShell 7.3.7

PowerShell logo (79 pix) Microsoft heeft versie 7.3.7 van PowerShell uitgebracht. PowerShell is een objectgeoriënteerde shell- en scripttaal voor taakautomatisering, die bestaat uit een commandlineshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. De software bestaat al sinds 2006 en is sinds versie 2.0 standaard onderdeel van Windows. Sinds eind 2016 is het open source en ook beschikbaar voor Linux en macOS. PowerShell 7.3 is gebouwd met .NET versie 7. In versie 7.3.7 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 7.3.7 Release of PowerShell
  • Bump .NET SDK version to 7.0.401
  • Update 'ThirdPartyNotices.txt' (Internal 27602)
  • Update to use .NET SDK 7.0.401 (Internal 27591)
  • Remove HostArchitecture dynamic parameter for osxpkg (#19917)
  • Remove spelling CI in favor of GitHub Action (#20248)
  • Enable vPack provenance data (#20253)
  • Start using new packages.microsoft.com cli (#20252)
  • Add mariner arm64 to PMC release (#20251)
  • Add mariner arm64 package build to release build (#20250)
  • Make PR creation tool use --web because it is more reliable (#20247)
  • Update variable used to bypass the blocking check for multiple NuGet feeds (#20246)
  • Publish rpm package for rhel9 (#20245)
  • Add runtime and packaging type info for mariner2 arm64 (#20244)

Microsoft PowerShell

Versienummer 7.3.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Microsoft
Download https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/tag/v7.3.7
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-09-2023 06:46
6 • submitter: danmark_ori

20-09-2023 • 06:46

6

Submitter: danmark_ori

Bron: Microsoft

Update-historie

21-07 PowerShell 7.6.4 12
17-06 PowerShell 7.6.3 8
22-05 PowerShell 7.6.2 0
22-04 PowerShell 7.6.1 4
19-03 PowerShell 7.6.0 0
12-03 PowerShell 7.5.5 0
10-'25 PowerShell 7.5.4 14
09-'25 PowerShell 7.5.3 9
06-'25 PowerShell 7.5.2 1
04-'25 PowerShell 7.5.1 0
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Reacties (6)

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Dark Angel 58 20 september 2023 09:43
Wel vreemd dat het nog steeds Platform Win32NT toont.
snoopdoge90 @Dark Angel 5820 september 2023 10:34
Die PlatformID enumerator is sowieso weird door het vermelden van 32 bit. Maar deze enumerator zegt gewoon of het Unix, Mac of Windows is, ongeacht processor instructie set. Voor Windows wordt er vervolgens nog onderscheid gemaakt in Windows 3.1 en 3.11 (Win32S), Windows 95, 98, 98SE en Me (Win32Windows), Windows CE (WinCE) en Xbox 360 PPC (Xbox). Win32NT is alles NT4.0 / 2000 en nieuwer.

PlatformID wordt voornamelijk gebruikt in de context van een assembly - vandaar dat Microsoft voor Windows heeft gekozen voor values die naar een bepaalde Windows API families.

[Reactie gewijzigd door snoopdoge90 op 23 juli 2024 03:48]

beerse
@Dark Angel 5820 september 2023 12:08
Toegegeven, zelf gebruik ik de os-gebaseerde installatie, niet de vrij installeerbare versie.
Maar ik zie wel op veel 64 bits machines zowel een 'normale' versie als ook installaties in de 'program files (x86). Dat is dus de 32-bits versie en dat verklaart 'platform win32nt'.

En ja, voor zoiets als powershell maakt het in sommige gevallen wel degelijk uit of het een 32-bits of een 64 bits ervaring biedt.
downtime @Dark Angel 5820 september 2023 15:28
Dat is gewoon de API van alle 32- en 64-bit versies van Windows. Toen 64-bit Windows werd ontwikkeld is er niet een compleet nieuwe API gekomen maar is de bestaande Win32 API aangepast voor 64-bit en verder compatible met de oude API gehouden. Dit maakt het porten van bestaande 32-bit software een stuk simpeler en daarom is de naam ook hetzelfde gebleven.
pven 20 september 2023 07:49
Ik weet vrij zeker dat dat screenshot van een vorige versie is. ;)
Room42 @pven20 september 2023 08:37
Hij had nog niet op Tweakers gezien dat er een nieuwe versie is, denk ik. :P

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