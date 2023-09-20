Microsoft heeft versie 7.3.7 van PowerShell uitgebracht. PowerShell is een objectgeoriënteerde shell- en scripttaal voor taakautomatisering, die bestaat uit een commandlineshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. De software bestaat al sinds 2006 en is sinds versie 2.0 standaard onderdeel van Windows. Sinds eind 2016 is het open source en ook beschikbaar voor Linux en macOS. PowerShell 7.3 is gebouwd met .NET versie 7. In versie 7.3.7 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 7.3.7 Release of PowerShell Bump .NET SDK version to 7.0.401

Update 'ThirdPartyNotices.txt' (Internal 27602)

Update to use .NET SDK 7.0.401 (Internal 27591)

Remove HostArchitecture dynamic parameter for osxpkg (#19917)

dynamic parameter for (#19917) Remove spelling CI in favor of GitHub Action (#20248)

Enable vPack provenance data (#20253)

Start using new packages.microsoft.com cli (#20252)

Add mariner arm64 to PMC release (#20251)

Add mariner arm64 package build to release build (#20250)

Make PR creation tool use --web because it is more reliable (#20247)

because it is more reliable (#20247) Update variable used to bypass the blocking check for multiple NuGet feeds (#20246)

Publish rpm package for rhel9 (#20245)

Add runtime and packaging type info for mariner2 arm64 (#20244)