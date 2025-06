De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben versie 20.4 van Matrix uitgebracht. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich daarbij specifiek op de chips van Amlogic. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes Since 20.3-Nexus Add support for MT7668 Wifi/Bluetooth Combo

Fixed TEE and DOVI loader script on Amlogic-ng