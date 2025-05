De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben versie 20.3 van Matrix uitgebracht. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich daarbij specifiek op de chips van Amlogic. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes Since 20.2-Nexus Added S805X SoC h265 10bit 4k fallback

Use Android media firmware and tools since SC2 (S905X4)

Added support for LED BCT3236

Introduced new device Amlogic-ng-dv

librespot: fix running with cp15 barrier emulation

Fixed distribution paste service

Amlogic-ne: Updated Linux/arm64 5.4.210

Amlogic-ne: switched default user land to aarch64

Amlogic-ne: added support for PCI

Amlogic-ne: enabled Joydev device driver

Amlogic-ne: added Wifi module support for AP6330 AMPAK Tech

Amlogic-ne: added Wifi module support for RTL8822CU

Amlogic-ne: enabled multiple Wifi module in linux config

Amlogic-ne: added support for DVB TBS5580, TBS5990 TBS5281

Amlogic-ne: enabled /dev/mem module in linux config