De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben kort geleden versie 19.3 van Matrix uitgebracht. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich daarbij specifiek op de chips van Amlogic. De changelog voor deze versie ziet er als volgt uit:

Changes Since 19.4-Matrix_rc3 Added support for Radxa Zero 2

Fixed ethernet on Minix NEO U22-XJ

Added support for Minix U22-XJ Max rev.a

Fixed issue with some µSD on GXL devices Changes Since 19.3-Matrix Fixed missing udev rule for Realtek RTL8821CU

Fixed aspect ratio in player debug info for MPEG4, H265, VC1, VP9

Fixed gpiopower

Fixed scaling on 4k OSD GUI

Fixed deinterlace on g12b rev.a and g12a

Fixed DVB driver

Added missing 'now' hdmitx attribute

Updated NFS to 5.0.1

Check and fix label if needed of internal install

Changed Linux config to be able again to load overlay DVB modules

Bumped Linux kernel to 4.9.269

Added VIM3(L) NVMe support

Fixed interrupt smp-affinity for CEC

Changed NFS timeout to 30 seconds

Implemented real 64bit PTS handling

Dropped Hybris support

Added support for RTL8821CS WiFi modul

Added ES8316 SoC codec

Added support for Minix U22-XJ Max