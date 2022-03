De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben kort geleden versie 9.2.8 uitgebracht. Deze is nog op de 9.2-code gebaseerd, die nog tot het einde van dit jaar ondersteuning zal krijgen. Het is dan ook aan te bevelen om op CoreELEC 19.0-Matrix over te stappen. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich daarbij specifiek op de chips van Amlogic. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

CoreELEC 9.2.8 CoreELEC 9.2.8 is now available. As Team CoreELEC announced End of Life for CoreELEC 9 (Leia), CoreELEC developers try focusing on fixing the most common issues reported with the CoreELEC 9.2.7 release. Changes Since 9.2.7: Added support for Widevine CDM 4.10.2252.0 Note: For users of Amlogic-ng builds that want to try the next major version of CoreELEC more information can be found at here.

CoreELEC 9.2 will become End Of Life on 31.12.2021. Please get more information about EOL here.