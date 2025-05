De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben kort geleden versie 19.5 van Matrix uitgebracht. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich daarbij specifiek op de chips van Amlogic. De changelog voor deze versie ziet er als volgt uit:

Changes Since 19.5-Matrix Added Wifi module support for RTL8169SC

Added Wifi module support for RTL8723BU

Added Wifi module support for RTL8852BS

Added Wifi module support for AP6255

Added Wifi driver Unisoc UWE5621

Added support of PHY RTL8211F-VD

Added key remapping for BuzzTV BT-300/BT-400

Added support of Bananapi M2S

Fixed ceemmc error: Error opening file for reading '/dev/reserved'

Added support for Ugoos AM7/X4 firmware 1.1.0

Added SC2, S905X4 support

Added support of AV1 hardware decoder for SoC SC2 or newer

Added support for Ugoos AM7 and X4

Added support for BuzzTV X5

Reworked auto colour subsampling and colour depth detection

Fixed no sound on GXL devices

Fixed distorted splash on resolutions bigger than 1080p

Fixed h264 on some media not fluently displayed

inject_bl301: fixed issue with correct blob selection by bl2 blob date

Added vesa mode 2560x1440p60hz

Do not skip CEA EDID timing extension version 1 anymore (useful for displays with vesa modes)

Fixed no sound with 2.0 media after playback of 5.1 media

Fixed GUI sound issues by restore default keep audio active setting

Added and fixed handling of DTS-HD-MA

fstrim: run only once a week

Added support for SmartChip Integrated Circuits WiFi chip

Replace shell 'sh' by 'bash'