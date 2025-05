De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben versie 20.4 van Matrix uitgebracht. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich daarbij specifiek op de chips van Amlogic. De changelog voor de hele 21.x-reeks kan hieronder worden gevonden:

21.2-Omega

CoreELEC 21.2-Omega is now available and it is based upon Kodi Omega v21.2.

Amlogic-ng: add support of SC2, S905X4

Amlogic-ng: add support of Motorcomm YT8531

Fixed seek of BluRay ISO

Added Wifi module support for RTL8851BU

Amlogic-ne: add support of Minix U8K-Ultra

Amlogic-ne: add support of AP6276S Bluetooth

21.1.1-Omega

CoreELEC 21.1.1-Omega is now available and it is based upon Kodi Omega v21.1.

Amlogic-ne: fix missing set frac rate

21.1-Omega

CoreELEC 21.1-Omega is now available and it is based upon Kodi Omega v21.1.

Added support for PCIE Wifi

Added Wifi module support for AP6275P

Added Wifi module support for RTL8852BE

Added Wifi module support for RTL8761BU

Added JLSemi gigabit driver

Added support for S928X, S5 Amlogic SoC

Amlogic-ne: add support of Ugoos AM8 (Pro)

Amlogic-ne: add support of Ugoos SK1

Amlogic-ne: add support of Tencent Aurora 5X

Amlogic-ne: add support of X96 X10

Amlogic-ne: add support of Kinhank/Orbsmart G1

Added support for 3D playback, MVC frame packaging, (F)TAB, (F)SBS (limited to devices using hdmitx20 driver)

Added Amlogic IR transmitter support

21.0-Omega

CoreELEC 21.0-Omega is now available. We have come a long way to the first stable Kodi Omega release, and there have been big changes in CoreELEC. It is based upon Kodi Omega v21.0. CoreELEC 21 becomes the active development branch and it is based on CoreELEC 20.

Dolby Vision will be supported on Amlogic-ne and Amlogic-ng with Kodi Omega on certain Amlogic devices like Homatics/Dune R 4K Plus, RockTek G2 or Nokia 8010. Other devices on Amlogic-ng like Ugoos AM6+ or Minix NEO U22-XJ (Max) equiped with S922X-J will support Dolby Vision with profile 7 FEL as well.