Versie 4.5.5 van CCEnhancer is uitgekomen. Met dit programma kan de lijst met applicaties waarvan CCleaner de overgebleven rommel kan opruimen, worden uitgebreid. Dit doet het door automatisch een configuratiebestand op te halen en te installeren. Dit bestand kan overigens ook door andere programma's worden gebruikt, zoals BleachBit of Singular Labs eigen System Ninja. CCEnhancer kan overweg met zowel versie 2.x als versie 3.x van CCleaner en doet zijn werk prima in 32bit- en 64bit-omgevingen. Daarnaast kan het automatisch CCleaner draaien, als de update klaar is. Sinds versie 4.5.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s new in 4.5.5: Updated the Greek and Japanese localizations

Trim feature will no longer erroneously remove custom Chrome/Firefox cleaning rules

The trim feature now supports (brace yourself) IceDragon, SlimBrowser, Basilisk, SeaMonkey, 7Star, 360Browser, Amigo, Brave Browser, CentBrowser, Chromium, CocCoc, Dragon, Coowon, Epic Privacy Browser, Flock, Iridium, ChromePlus, RockMelt, Slimjet, Superbird, Torch, Vivaldi, and Yandex Browser. What’s new in 4.5.4: Fixed several untranslatable buttons and tooltips.

Updated Italian localization

The System Ninja ad is now hidden on non-English locales