Versie 4.5 van CCEnhancer is uitgekomen. Met dit programma kan de lijst met applicaties waarvan CCleaner de overgebleven rommel kan opruimen worden uitgebreid. Dit doet het door automatisch een configuratiebestand op te halen en te installeren. Dit bestand kan overigens ook door andere programma's, waaronder BleachBit of Singular Labs eigen System Ninja, worden gebruikt. CCEnhancer kan overweg met zowel versie 2.x als versie 3.x van CCleaner en doet zijn werk prima op 32bit- en 64bit-omgevingen. Daarnaast kan het automatisch CCleaner draaien, als de update klaar is. De release notes voor versie 4.5 zien er als volgt uit:

CCEnhancer 4.5 Updated the program icon

All downloads now performed securely over HTTPS*

Added auto-detection of language on first run

Improved the error messages when a download issue occurs

The ad now opens System Ninja if it’s already installed

Added an update check mechanism for the program

Added duplicate entry detection to the winapp2.ini debug tool

“Delete Custom Rules” tool now provides feedback when successful

The “Download” button color now matches CCleaner