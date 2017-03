CCEnhancer 4.4.2

Door Bart van Klaveren, zaterdag 18 maart 2017 15:44, 0 reacties • Feedback

Bron: Singular Labs

Versie 4.4.2 van CCEnhancer is uitgekomen. Met dit programma kan de lijst met applicaties waarvan CCleaner de overgebleven rommel kan opruimen worden uitgebreid. Dit doet het door automatisch een configuratiebestand op te halen en te installeren. Dit bestand kan overigens ook door andere programma's, waaronder BleachBit of Singular Labs eigen System Ninja, worden gebruikt. CCEnhancer kan overweg met zowel versie 2.x als versie 3.x van CCleaner en doet zijn werk prima op 32bit- en 64bit-omgevingen. Daarnaast kan het automatisch CCleaner draaien, als de update klaar is. De release notes voor versie 4.4.1 zien er als volgt uit: