NTWind Software heeft versie 6.0.7 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pulldownmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost dertig dollar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for WinSnap version 6.0.7: New language: Chinese (Traditional)

Updated languages: Bulgarian, Dutch, PortugueseBR, Spanish

Fixed overlapped position of menu buttons with 100% DPI

Fixed saving/restoring of extended capture modes from "dot" menus

Fixed window restore on capture when WinSnap is maximized

Fixed background window activation for UWP applications

64-bit executables are installed by default on ARM64 now

Renamed 'System' theme to 'Classic', 'Custom Frame' to 'Frame Theme'

Some other minor improvements and bug fixes