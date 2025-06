OpenHAB is domoticasoftware waarmee componenten uitgelezen en aangestuurd kunnen worden. Daarbij kun je denken aan lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Het kan door middel van zogenaamde bindings onder andere praten via Z-Wave, Nest en Zigbee, of producten van IKEA Trådfri, Xiaomi Smart Home en Philips Hue aansturen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en voor gebruikerservaringen kun je ook op ons Forum terecht, in het Het Grote OpenHAB-topic. De ontwikkelaars hebben OpenHAB 4.0.2 uitgebracht en deze versie bevat de volgende veranderingen en verbeteringen:

Runtime 3737: Upgrade JUPnP to 2.7.1

3754: Fix CME in RuleEngineImpl

3756: Use workaround to fix high CPU usage by LinkedTransferQueue

1561: Make sure updated log4j2.xml configuration is used Add-ons 15347: Fix NullPointerException during discovery

during discovery 15329: Fix disposal of running tasks

15337: Fix NumberFormatException

15316: Reintroduce LK Wiser dimmer work-around for API v2

15324: Fix bug due to parallel PUT commands

15336: Upgrade openhab-js to fix cached library injection

15355: Remove 'reserved' channels (with invalid channelUIDs)

15415: Fix clearing of auth (results)