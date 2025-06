Media Player Classic is een kleine no-nonsensemediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte, zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode. Home Cinema en Black Edition zijn daarvan de bekendste. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.6.9 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

FLVSplitter Added support for HEVC, VP9, AV1 in "Enhanced flv". MPCVideoDec Added export of Dolby Vision metadata via the IMediaSideData interface.

Fixed D3D11 copyback hardware decoding on some Intel graphics cards.

Fixed output format selection when decoding some 10-bit HEVC. YouTube Improved support for YouTube in the built-in parser. Player Checking for updates will not be performed if the player is launched with files open. Installer Added the ability to install "MPC Video Renderer 0.6.9".

Updated Korean translation (by Hackjjang). Updated libraries: dav1d git-1.2.1-46-ge58afe4;

ffmpeg git-n6.1-dev-1778-g0e9956a06e;

Little-CMS git-lcms2.15-72-g6cabbce;

MediaInfo git-v23.07-14-g993216d0d;

ZenLib git-v0.4.41-5-g36c8e41;

Detours git-v4.0.1-109-g4b8c659;

rapidjson git-v1.1.0-737-g956063db.