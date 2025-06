Versie 10.8.7 van Jellyfin is uitgekomen. Deze mediaserver is een fork van Emby en is ontstaan nadat Emby closedsource werd en er voor zogenaamde premiumfeatures betaald moest gaan worden, zoals dat ook bij Plex het geval is. Jellyfin is echter volledig opensource gebleven en alle functionaliteit is aanwezig. Het draait op Windows, macOS, Linux of in een Docker-container. Verder zijn er clients voor elk OS, maar ook voor mediaspelers, TV's en mobiele apparaten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

jellyfin Note: Dependabot automatic PRs are excluded from this list. #8667 Enable OMDB plot for non-English languages as fallback

#8662 fix: use a combination of ParentIndexNumber and IndexNumber to determine next up episodes

#8649 Un-revert "Merge pull request #8298 from lomion0815/fix-data-stream"