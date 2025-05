Versie 13.1 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 13.0 is onder meer SquashFS vervangen door EROFS als bestandsysteem, wat beter moet presteren. In versie 13.1 kan er ook voor NTFS en exFAT als bestandsysteem worden gekozen en is de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms bijgewerkt naar versie 6.6.46. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Home Assistant Operating System Enable NTFS and exFAT drivers for all targets (#3516) Home Assistant Yellow Add LED indication for button handling in Yellow's U-Boot (#3536) Home Assistant Green Implement device wipe using the hardware button on Green (#3523)

Linux: Update kernel to 6.6.46 (#3529)

Enable 1.5MBd serial console on Green for new installs (#3527) Open Virtual Appliance Fix iwlwifi driver failing to find .pnvm files for Intel 6E (AX210) (#3549)

Linux: Update kernel to 6.6.46 (#3529) Generic x86-64 Fix iwlwifi driver failing to find .pnvm files for Intel 6E (AX210) (#3549)

Linux: Update kernel to 6.6.46 (#3529)

Fix CPU ID for D2xxx/N2xxx in GRUB2 loader patch (#3526) Hardkernel ODROID Linux: Update kernel to 6.6.46 (#3529) ASUS Tinker Linux: Update kernel to 6.6.46 (#3529) Khadas VIM Series Linux: Update kernel to 6.6.46 (#3529) Generic aarch64 Fix iwlwifi driver failing to find .pnvm files for Intel 6E (AX210) (#3549)

Linux: Update kernel to 6.6.46 (#3529)