Versie 24.3.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 24.3.1: SQL Editor: Added AS before table alias in FROM clause for all relevant databases New autocompletion: added support for USING and some improvements for JOIN condition Fixed indentation behavior when adding a new line Added support for ${time} variable in data source variables for script templates

Data Editor: Cell hints were redesigned. You can configure them on the Context menu Added support for the composite types for Grouping panel Items with the too long text in query history were truncated

Navigator: Saving filter for database objects was fixed

Data Transfer: Added the ability to use comma as a delimiter in the Advanced Copy option

Connectivity: Proxy configuration loading was fixed

Miscellaneous: Proper names for catalog/schema are now used for different drivers Added word wrap for hints to controls Search in Preferences was improved Scrolling in the “Tip of the day” window was fixed Metadata configuration files were moved to the .metadata/config folder Localization of basic controls, settings, and menu items was fixed We migrated to Eclipse 2024-12

Development: Building of IDEA project was fixed

New Drivers: Databend database was added

Databases: CUBRID: Added REUSE_OID, COLLATE, and COMMENT to the table DDL Google BigQuery driver was updated to version 42_1.5.4.1008 InterSystem IRIS driver was updated MySQL: Now users can change expired password Added a setting to not export routines OpenEdge: query generation was fixed OrientDB driver was updated PostgreSQL: Added default privileges grantor to DDL Syntax error in DDL generated for the role settings was fixed Default privileges for new roles were fixed Salesforce Data Cloud driver was updated Snowflake: Added support for table aliases in autocompletion SQLite: creating new constraint from selection was fixed SQL Server: Primary Key ordering in DDL generation is now respected