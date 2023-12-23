Software-update: CudaText 1.206.0

CudaText logo (79 pix) Versie 1.206.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added:
  • Make app start faster by 30ms (on Alexey's PC), by moving top menu initing (and Plugins menu filling) to 'app is idle' event
  • New option "ui_tree_unfold" to fully unfold the code-tree
  • Make 'nice' scrolling (middle click) 2x smoother
Fixed:
  • On loading file with lexer, avoid temporary applying None-lexer-specific config
  • Regression on Windows since 1.176: window title shows Unicode as '??????'
  • When "ui_tab_position" is left/right + "ui_tab_variable_width" is on, "ui_tab_size_y" was ignored

CudaText

Versienummer 1.206.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Solaris, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website CudaText
Download https://cudatext.github.io/download.html
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 23-12-2023 18:37
0 • submitter: danmark_ori

23-12-2023 • 18:37

0

Submitter: danmark_ori

Bron: CudaText

Update-historie

15-07 CudaText 1.235.0 1
05-04 CudaText 1.234.0 1
04-03 CudaText 1.233.0 0
31-01 CudaText 1.232.0 0
16-12 CudaText 1.231.0 1
13-11 CudaText 1.230.0 2
10-'25 CudaText 1.229.0 0
09-'25 CudaText 1.228.0 0
09-'25 CudaText 1.227.0 0
07-'25 CudaText 1.226.0 0
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