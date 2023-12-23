Versie 1.206.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Make app start faster by 30ms (on Alexey's PC), by moving top menu initing (and Plugins menu filling) to 'app is idle' event

New option "ui_tree_unfold" to fully unfold the code-tree

Make 'nice' scrolling (middle click) 2x smoother Fixed: On loading file with lexer, avoid temporary applying None-lexer-specific config

Regression on Windows since 1.176: window title shows Unicode as '??????'

When "ui_tab_position" is left/right + "ui_tab_variable_width" is on, "ui_tab_size_y" was ignored