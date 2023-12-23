Versie 2.0.11 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.11: Added a workaround for the first shown menu not accepting keyboard input on Windows 10.

Fixed the Add method (Gui) to support the ShortDate option for DateTime controls.

Fixed a reference counting error with multi-level function nesting.

Fixed a reference counting error with multi-level function nesting. Fixed #include <x> causing a load-time crash if used inside a function.

Fixed ListView.Opt("NoSort").

Fixed a memory leak occurring when an object with no own properties is cloned.

Fixed #include and FileInstall (non-compiled) to compare file names ordinally, not linguistically.