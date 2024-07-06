Versie 2.0.18 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.18 Fixed A_Clipboard silently exiting when GetClipboardData returns NULL.

Fixed a.b[c] := d to invoke the getter for a.b if there is no setter