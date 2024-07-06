Software-update: AutoHotkey 2.0.18

AutoHotkey logo Versie 2.0.18 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.18
  • Fixed A_Clipboard silently exiting when GetClipboardData returns NULL.
  • Fixed a.b[c] := d to invoke the getter for a.b if there is no setter

AutoHotkey 2.0

Versienummer 2.0.18
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AutoHotkey
Download https://www.autohotkey.com/download/
Bestandsgrootte 2,88MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-07-2024 10:30 2

06-07-2024 • 10:30

2

Bron: AutoHotkey

Update-historie

04-05 AutoHotkey 2.0.26 10
21-04 AutoHotkey 2.0.24 12
05-04 AutoHotkey 2.0.23 4
22-03 AutoHotkey 2.0.22 24
08-02 AutoHotkey 2.0.20 6
01-'25 AutoHotkey 2.0.19 22
07-'24 AutoHotkey 2.0.18 2
06-'24 AutoHotkey 2.0.17 0
05-'24 AutoHotkey 2.0.16 0
05-'24 AutoHotkey 2.0.15 13
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AutoHotkey

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5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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L0g0ff 6 juli 2024 20:41
Ik gebruik deze tool bijna dagelijks als ik bijvoorbeeld in een vmware console mijn wachtwoord moet tikken of andere plaatsen waar je geen data in kan "plakken". Ik schrijf dan mijn clipboard letter voor letter uit naar toetsen.

Gekoppeld aan Win+Z met een 2 seconden sleep zodat ik even tijd heb om naar de juiste console te wisselen.

Aanrader :)
beerse
@L0g0ff6 juli 2024 22:42
Dat wachtwoord intikken doe ik vanuit keepass. daar de 'autotype' gebruiken, werkt ongeveer overal en zit standaard al in deze wachtwoordkluis.

Toegegeven, voor andere zaken, bijvoorbeeld scripts of instellingen is ahk ook handig als zo'n grafische console het enige is waarmee je op de machine kan werken.

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