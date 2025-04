Versie 2.0.19 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.189 Fixed memory out-of-bounds access during RegEx compilation.

Fixed externally-released modifiers to not be "restored" post-Send.

Fixed modal dialog boxes suppressing InputHook events.

Fixed key-up erroneously being suppressed after key-repeat presses it down in some cases.

Fixed Critical Error when loading large icons with no alpha channel.

Fixed MouseGetPos to make Control blank and not throw if ClassNN cannot be determined.

Fixed FileSelect to validate Options.

Fixed unexpected Catch/Else/Finally/Until not being flagged as an error in some cases.

Fixed Try/Catch/Else/Finally not executing Finally if Else returns.

Fixed execution of if-else-if-else-if containing fat arrow functions.