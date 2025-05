Versie 2.0.15 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.15 Fixed DBGp property_get failing to retrieve properties due to incorrect paging (since v2.0.14).

Fixed DBGp property evaluation causing Try without Catch to fail (since v2.0.14).

Fixed debugger pseudo-property leaking a reference (since v2.0.14).