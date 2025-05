De Mozilla Foundation heeft versie 115.11.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. Versie 125.0 van Thunderbird is aanstaande en de changelog voor deze uitgave is dan ook niet groot.

Fixes Splitter arrow between task list and task description did not behave as expected

Calendar Event Attendees dialog had incorrectly sized rows

Security fixes