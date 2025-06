Versie 2.0.16 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.16 Fixed load-time errors sent to stdout showing incorrect file/line number in some cases.

Fixed ExitApp on load-time error/warning dialogs to use exit code 2.

Fixed locating WindowSpy.ahk in Current User (non-admin) installs.

Fixed DBGp property_get paging items incorrectly (again).

Fixed StrPut failing if Length/Buffer is specified and MultiByteToWideChar doesn't support the WC_NO_BEST_FIT_CHARS flag for the target codepage.

Fixed Download to attempt anonymous authentication if the server requests client authentication.