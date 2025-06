Yubico heeft versie 7.0.1 van Authenticator uitgebracht. Met dit programma kunnen de beveiligingssleutels van het bedrijf worden beheerd. Zo kunnen instellingen van de sleutel zelf en de daarop opgeslagen accounts worden aangepast, en kan de OTP-code worden gekopieerd om deze vervolgens in een programma te plakken. De software is beschikbaar voor Android, Linux, macOS en Windows, maar niet voor iOS. In deze uitgave, die alleen voor Android is verschenen, zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed issues: Opening the app by NFC tap needs another tap to reveal accounts.

NFC tags attached to mobile phone prevent usage of USB YubiKeys.

Wrong colors shown in customization views for Android Dynamic color.

Fingerprints are shown in random order.