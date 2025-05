Yubico heeft versie 7.1.1 van Authenticator uitgebracht. Met dit programma kunnen de beveiligingssleutels van het bedrijf worden beheerd. Zo kunnen instellingen van de sleutel zelf en de daarop opgeslagen accounts worden aangepast, en kan de otp-code worden gekopieerd om deze vervolgens in een programma te plakken. De software is beschikbaar voor Android, Linux, macOS en Windows, maar niet voor iOS. In deze uitgave zijn de volgende twee problemen verholpen:

Yubico Authenticator 7.1.1 This is a Desktop-only release. Fix: Entering the wrong PIV PIN/PUK when attempting to change PIN/PUK was not handled correctly, causing extra PIN/PUK attempts to be wasted.

Fix: Add explicit screen reader announcement for "Touch your YubiKey" which wasn't being read on Windows.