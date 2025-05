Yubico heeft versie 7.0.0 van Authenticator uitgebracht. Met dit programma kunnen de beveiligingssleutels van het bedrijf worden beheerd. Zo kunnen instellingen van de sleutel zelf en de daarop opgeslagen accounts worden aangepast, en kan de OTP-code worden gekopieerd om deze vervolgens in een programma te plakken. De software is beschikbaar voor Android, Linux, macOS en Windows, maar niet voor iOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Yubico Authenticator version 7.0.0: UI: Add home screen with device information, customization options, and factory reset.

UI: Add search filtering to Passkeys and display more information.

Localization: Add official support for French and Japanese.

PIV (desktop): Support managing retired key slots.

Management (desktop): Support toggling applications when Configuration Lock code is set.

OTP (desktop): Support managing slots when OTP Access Code is set.

Android: Support for FIDO (managing PIN, Passkeys, Fingerprints, and factory reset).

Linux: Add ability to use external program for copying to clipboard (see README).

Additional features/support for YubiKey 5.7: Handling of PIN complexity. PIV: New key algorithms: RSA3072, RSA4096, Ed25519, and X25519. PIV: The ability to move and delete keys.