Yubico heeft versies 7.2.0 en kort daarop 7.2.1 en 7.2.2 van Authenticator uitgebracht. Met dit programma kunnen de beveiligingssleutels van het bedrijf worden beheerd. Zo kunnen instellingen van de sleutel zelf en de daarop opgeslagen accounts worden aangepast, en kan de otp-code worden gekopieerd om deze vervolgens in een programma te plakken. De software is beschikbaar voor Android, Linux, macOS en Windows, maar niet voor iOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Yubico Authenticator 7.2.2 Fix regression introduced in previous release and correctly handle FIDO PIN entry Yubico Authenticator 7.2.1 Fix crash when reopening the app after longer period of inactivity

Handle invalid input when setting FIDO PIN Yubico Authenticator 7.2.0 Android: Add support for Toggle Applications.

UI: Improve usability of several dialogs in the app.

UI: Move custom icons from Accounts to Settings, and use for Passkeys as well.

UI: Language is now explicitly configurable in Settings.

Bug fixes and improvements.