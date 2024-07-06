Software-update: moOde audio player 9.0.4

moOde audio player logo (79 pix) Versie 9.0.4 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates
  • Bump to bluez-alsa 4.2.0
  • Add support for multiple Multiroom Senders
  • Add swap file and use default size
  • Add 'Any' to SoX Channels in MPD Config
  • Improve CoverView screen saver
  • Improve Library regen by including thumbnail regen
  • Improve Setup Guide and include Pi Imager tutorial
  • Remove rtl88xxau driver (fails on kernel 6.6.31)
Bug fixes
  • Audio info decode/output bit depth when DSD -> PCM over HDMI
  • System info query for nodejs version
  • Typos in roonbridge setup guide

moOde audio player

Versienummer 9.0.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website moOde audio
Download https://moodeaudio.org/#download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 06-07-2024 17:55 10

06-07-2024 • 17:55

10

Bron: moOde audio

Update-historie

04-08 moOde audio player 10.3.2 0
24-07 moOde audio player 10.3.1 3
14-07 moOde audio player 10.3.0 0
22-06 moOde audio player 10.2.4 8
16-06 moOde audio player 10.2.3 1
01-06 moOde audio player 10.2.2 0
24-05 moOde audio player 10.2.1 3
08-05 moOde audio player 10.2.0 2
03-03 moOde audio player 10.1.2 7
20-02 moOde audio player 10.1.1 3
Meer historie

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moOde audio player

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (10)

-Moderatie-faq
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BHD294 6 juli 2024 18:49
Iemand ervaring met deze player?
Falco
@BHD2947 juli 2024 10:01
Zeker, ik heb er 3 draaien, 1 aan actieve speakers op mijn werkplek, 1 in de woonkamer aan de geluidinstallatie en 1 bij mijn zoontjes op zolder met mijn oude speakers en een simpele versterker. Alles aangesloten via een USB dac.
Speelt uitstekend en stabiel, het moOde forum is ook een aanrader als je eens vast zou lopen. De hoofdontwikkelaar helpt je daar vaak persoonlijk.
M. Schaap @Falco7 juli 2024 14:53
Welke USB dac heb je daarvoor gebruikt?
Falco
@M. Schaap7 juli 2024 15:00
Ik heb twee smsl SU-1s in gebruik en een topping d10s
jpfx @BHD2946 juli 2024 19:15
Ja. Werkt prima. Heb deze op een pi draaien om via wifi de muziek vanaf mijn eigen server in de keuken af te spelen op een paar boxen (zelfbouw speakers en speler, is wel ergens op het forum hier te vinden). Heeft ook een hoop radiokanalen.
Chielllie @BHD2946 juli 2024 19:23
Ik gebruik hem voornamelijk op een pi met een versterker erachter. Perfect om Spotify naar te streamen. Moode pakt hem dan over, dus je telefoon hoeft niet meer in de buurt te zijn.
Daarnaast heb ik allerlei streams van radiostations erop gezet. En kun je via het ip adres van de pi je stations kiezen.
Een pi in de woonkamer en eentje met een simpele versterker in de bank van de overkapping buiten gebouwd. Werkt super.
Sensor55 @BHD2946 juli 2024 20:02
Ja, werkt goed.
Staat op een Pi3. Die haalt hoge kwaliteit audio van een NAS. En stuurt dat via een DAC naar een Quad 33. Klinkt mooi.
voorstad @BHD2946 juli 2024 22:28
Ja, ik heb 2 Moode Players en een Moode server (multiroom), op Rpi's. Draait perfect.

Beste Open Source oplossing voor streaming en Spotify Connect. En ook te gebruiken voor DLNA en Bluetooth.

Interface is een beetje clunky, maar laat je daar niet door weerhouden.
freshy98 @BHD2946 juli 2024 23:02
Ik draai nog de laatste 8.x versie, moet nog upgraden.
Maar draai het met een RPi4 en diverse Ian Canada uitbreidingen.
wallie-s 6 juli 2024 21:55
Ben er ook erg blij mee
via gpio gekoppeld met wc, en elke keer als het licht aan gaat start de playlist. draait al enkele maanden zonder omkijken.

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