Versie 9.0.4 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Updates
Bug fixes
- Bump to bluez-alsa 4.2.0
- Add support for multiple Multiroom Senders
- Add swap file and use default size
- Add 'Any' to SoX Channels in MPD Config
- Improve CoverView screen saver
- Improve Library regen by including thumbnail regen
- Improve Setup Guide and include Pi Imager tutorial
- Remove rtl88xxau driver (fails on kernel 6.6.31)
- Audio info decode/output bit depth when DSD -> PCM over HDMI
- System info query for nodejs version
- Typos in roonbridge setup guide