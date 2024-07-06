Versie 9.0.4 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates Bump to bluez-alsa 4.2.0

Add support for multiple Multiroom Senders

Add swap file and use default size

Add 'Any' to SoX Channels in MPD Config

Improve CoverView screen saver

Improve Library regen by including thumbnail regen

Improve Setup Guide and include Pi Imager tutorial

Remove rtl88xxau driver (fails on kernel 6.6.31) Bug fixes Audio info decode/output bit depth when DSD -> PCM over HDMI

System info query for nodejs version

Typos in roonbridge setup guide