Software-update: StartAllBack 3.7.11

StartIsBack logo (75 pix) Versie 3.7.11 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 worden teruggebracht. Zoals de naam al doet vermoeden, is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. Sinds versie 3.7.7 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 3.7.11
  • Minor improvements and fixes
Changes in version 3.7.10
  • Minor improvements and fixes
Changes in version 3.7.9
  • Disabled classic taskbar on 24H2 by default for now
  • Weather animations in classic taskbar
Changes in version 3.7.8
  • Fixed navbar not present with 7 & 10 Explorer styles on 22635.3420+

StartAllBack

Versienummer 3.7.11
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 11
Website StartAllBack
Download https://www.startallback.com/download.php
Bestandsgrootte 1,92MB
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 06-07-2024 23:46 15

06-07-2024 • 23:46

15

Bron: StartAllBack

Update-historie

09-12 StartAllBack 3.9.20 3
19-11 StartAllBack 3.9.18 19
09-'25 StartAllBack 3.9.15 5
06-'25 StartAllBack 3.9.12 19
06-'25 StartAllBack 3.9.10 47
05-'25 StartAllBack 3.9.9 8
03-'25 StartAllBack 3.9.6 7
02-'25 StartAllBack 3.9.5 0
02-'25 StartAllBack 3.9.3 16
12-'24 StartAllBack 3.9 21
Meer historie

Lees meer

StartAllBack

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Overige software

Reacties (15)

-Moderatie-faq
15
14
6
0
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
syg13 7 juli 2024 11:04
Ontzettend blij met dit programma.
Ra_gdd @syg137 juli 2024 11:48
Ik ook vooral voor digibeten en oudere mensen die oude Windows 10 look en feel willen in nieuwe Windows 11.
NoobishPro @syg137 juli 2024 21:49
Ben er ook blij mee (En dankbaar dat ik het ontdekt heb na maanden irritatie aan W11 standaard rotzooi, voornamelijk het niet kunnen verplaatsen van de startbalk met multi-screen setup) maar wat ik wel heb gemerkt is dat de zoekfunctie ervan helaas minder goed werkt.

Ik werk b.v. voornamelijk in het Engels maar heb om productieredenen mijn pc op NL moeten zetten. (Overigens, F Chrome dat regional settings aan lingual gelinkt zijn) --- anyway, als ik dan bijvoorbeeld zoek op "calc" voor de rekenmachine, vindt hij met dit programma niets omdat ik dan op "rekenmachine" moet zoeken.

Dat klinkt als een heel magere klacht, maar als je windows settings opzoekt en deze voornamelijk in de engelse termen kent, is die automatische vertaling toch echt wel een win. Desondanks gebruik ik het nog stug. W11 is echt amper bruikbaar. Mogelijk gemotiveerd om naar Linux te moven intussen, wegens alle gebrekken en irritaties met W11.
outlawtommie @NoobishPro8 juli 2024 11:43
Zoeken doe ik al jaren met Everything.. veel sneller.
macfreak1306 @outlawtommie8 juli 2024 14:24
Voor bestanden zoeken, same here! Maar Everything is niet echt handig voor het zoeken naar geïnstalleerde programma's toch? Of mis ik iets?
syg13 @NoobishPro8 juli 2024 14:15
Ik gebruik het al sinds windows 8 deze programma's voor het start menu.

Leken die net beginnen met een pc die kennen sowieso de commands niet zoals een configuratiescherm etc.
NoobishPro @syg138 juli 2024 17:31
Heb dat ook gedaan met W8 indd, daar begon het. Maar met W8.1 en 10 was het startmenu voor mij wel weer prima eerlijk gezegd. Het W11 startmenu vind ik eigenlijk ook nog niet eens zo erg (na wat tweaks), maar het is alles eromheen wat ze compleet verkloot hebben. Uiteraard waren de bing search results e.d. het eerste wat eruit vloog haha.
Martinspire 7 juli 2024 13:53
Bij mij laad de website niet meer en autoupdaten doet het ook niet meer. Iemand enig idee wat daar aan de hand is? Ik geloof dat er destijds iets onterecht is aangemerkt als spam, maar dan zou het nu toch wel weer moeten werken?
Wouterie 8 juli 2024 08:37
Met Windows 11 gebruik ik het Start Menu niet meer. Ik druk op de Start toets en typ wat ik nodig heb. Vroeger was dat handig, nu is dat haast noodzakelijk. Ik kan niets meer vinden binnen een acceptabel aantal clicks.
Indy81 @Wouterie8 juli 2024 11:44
Ben ik met je eens, uiteindelijk ben ik de applicatienamen gaan leren, appwiz.cpl, ncpa.cpl, ik ben helaas bang dat Microsoft die schermen ook nog eens gaat vervangen zodat het helemaal niet meer terug te vinden is.
Het network adapter scherm, is bijvoorbeeld al niet meer terug te vinden als je er op zoekt. Enkel via Netwerk, en dan op zo'n stukje tekst dat meer op een hyperlink lijkt, kun je er komen, als je toevallig weet dat die knop op dat scherm te vinden is.
Villager 8 juli 2024 09:43
Ik heb het ook een tijdje gebruikt omdat ik niet kan wennen aan het standaard W11 menu. Maar miste vooral het kunnen verplaatsen van de taakbalk naar de linkerzijde van het scherm (en dan verticaal dus).
Heb een 35 inch scherm en dan is een taakbalk onderaan of bovenaan niet handig. Nog wat geprobeerd met alleen een menu in het midden onderaan, maar ook dat vond ik niet prettig. Inmiddels al weer een tijdje terug naar Windows 10 en dat bevalt prima. Heb ook inmiddels een laptop uitgerust met Kubuntu en zoals het er naar uitziet ga ik met de desktop ook over naar Linux als W10 uit gefaseerd wordt. En dat allemaal door de verkeerde keuzen die Microsoft maakt in W11, waaronder de menubalk als één van de grootste miskleunen wat mij betreft.
JeffZorz 7 juli 2024 11:07
'Minor improvements and fixes' is een heel nieuwsbericht waardig?

Admin-edit:Bedankt voor je feedback. Commentaar voor de redactie hoort echter thuis in Geachte Redactie. Hier staat het de inhoudelijke discussie niet in de weg en kan de redactie het eenvoudig terugvinden.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 21:13]

panterbv @JeffZorz7 juli 2024 11:19
Klopt.
is ook handig om te weten dat het hier staat.
want mensen krijgen ook geen update melding van software die ze zelf gebruiken.
Dus als je het toevallig hier tegen komt weet je dat je moet updaten.

Wat een service niet ?
Room42 @JeffZorz7 juli 2024 12:49
Het is geen nieuwsbericht.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.