Versie 3.7.11 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 worden teruggebracht. Zoals de naam al doet vermoeden, is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. Sinds versie 3.7.7 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 3.7.11 Minor improvements and fixes Changes in version 3.7.10 Minor improvements and fixes Changes in version 3.7.9 Disabled classic taskbar on 24H2 by default for now

Weather animations in classic taskbar Changes in version 3.7.8 Fixed navbar not present with 7 & 10 Explorer styles on 22635.3420+