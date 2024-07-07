Software-update: NAPS2 7.4.3

NAPS2 logo (79 pix) NAPS2 is een opensource- en cross-platformprogramma waarmee documenten kunnen worden gescand. Het staat voor Not Another PDF Scanner, maar dat dekt de lading niet helemaal, want het kan niet alleen naar pdf scannen, maar ook naar tiff, jpg en png. Voor het scannen wordt gebruikgemaakt van standaard Twain- of WIA-drivers en voor ocr gebruikt het Tesseract. Versie 7.4.3 is uitgekomen en daar zijn de volgende problemen in verholpen:

Changes in 7.4.3:
  • Fixed some ESCL connection issues
  • Fixed email compatibility with HCL Notes
  • Fixed issues with "Outlook Web Access" email provider
  • Fixed SANE compability with some HP devices
  • Fixed Fraktur-based languages for OCR

NAPS2

Versienummer 7.4.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website NAPS2
Download https://github.com/cyanfish/naps2/releases/tag/v7.4.3
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-07-2024 09:06 3

07-07-2024 • 09:06

3

Bron: NAPS2

Update-historie

21-07 NAPS2 8.3.1 4
08-'25 NAPS2 8.2.1 2
06-'25 NAPS2 8.2.0 14
04-'25 NAPS2 8.1.4 0
04-'25 NAPS2 8.1.3 1
03-'25 NAPS2 8.1.2 8
03-'25 NAPS2 8.1.1 6
12-'24 NAPS2 7.5.3 4
10-'24 NAPS2 7.5.2 9
08-'24 NAPS2 7.5.1 7
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NAPS2

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Officesoftware en suites

Reacties (3)

-Moderatie-faq
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MatiasG 7 juli 2024 12:38
Geweldig programma.
Doet wat het moet doen, niet al te ingewikkeld maar toch met genoeg opties.
Scant ook probleemloos op Linux.
Houtenklaas 7 juli 2024 21:55
Wat een fijne rubriek is dit toch. Deze kende ik niet en even geprobeerd, ik vermoed dat het een blijvertje wordt. Precies zoals @MatiasG zegt, niet al te ingewikkeld maar voor 95% van (mijn) gevallen meer dan prima. En fijn dat hij het ook op Linux doet, groot pluspunt!
DikkieDick 8 juli 2024 07:59
Gebruik deze al jaren. Hele fijne en handige tool.

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