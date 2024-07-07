NAPS2 is een opensource- en cross-platformprogramma waarmee documenten kunnen worden gescand. Het staat voor Not Another PDF Scanner, maar dat dekt de lading niet helemaal, want het kan niet alleen naar pdf scannen, maar ook naar tiff, jpg en png. Voor het scannen wordt gebruikgemaakt van standaard Twain- of WIA-drivers en voor ocr gebruikt het Tesseract. Versie 7.4.3 is uitgekomen en daar zijn de volgende problemen in verholpen:

Changes in 7.4.3: Fixed some ESCL connection issues

Fixed email compatibility with HCL Notes

Fixed issues with "Outlook Web Access" email provider

Fixed SANE compability with some HP devices

Fixed Fraktur-based languages for OCR