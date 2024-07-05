Aomei heeft versie 10.4.1 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 10.4.1: Optimized "Reset Windows Password": Enhanced the stability of password resets with new techniques.

Optimized "Format Partition": Enhanced the function of "Format Partition" with new techniques. It now allows formatting of BitLocker-encrypted partitions.

Fixed issue: Failed to create a Windows To Go bootable disk with "Windows to Go Creator" in individual environments.

Enhanced AOMEI Partition Assistant PreOS Mode: It is now more stable for resizing partitions in PreOS mode.