Software-update: Aomei Partition Assistant 10.4.1

Aomei Partition Assistant logo (79 pix) Aomei heeft versie 10.4.1 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 10.4.1:
  • Optimized "Reset Windows Password": Enhanced the stability of password resets with new techniques.
  • Optimized "Format Partition": Enhanced the function of "Format Partition" with new techniques. It now allows formatting of BitLocker-encrypted partitions.
  • Fixed issue: Failed to create a Windows To Go bootable disk with "Windows to Go Creator" in individual environments.
  • Enhanced AOMEI Partition Assistant PreOS Mode: It is now more stable for resizing partitions in PreOS mode.

AOMEI Partition Assistant screenshot

Versienummer 10.4.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Aomei
Download https://www2.aomeisoftware.com/download/pa/PAssist_Std.exe
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 05-07-2024 16:02 7

05-07-2024 • 16:02

7

Bron: Aomei

Update-historie

07-04 Aomei Partition Assistant 10.10.1 0
30-12 Aomei Partition Assistant 10.10.0 8
02-12 Aomei Partition Assistant 10.9.2 5
10-'25 Aomei Partition Assistant 10.9.1 15
09-'25 Aomei Partition Assistant 10.9.0 4
07-'25 Aomei Partition Assistant 10.8.2 0
04-'25 Aomei Partition Assistant 10.8.0 0
12-'24 Aomei Partition Assistant 10.7.0 9
09-'24 Aomei Partition Assistant 10.5.0 0
08-'24 Aomei Partition Assistant 10.4.2 1
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Aomei Partition Assistant

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Reacties (7)

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sweetdude 5 juli 2024 22:03
Lukt het met deze wel om de Windows recovery partitie die in het begin van de disk staat te vergroten als de enige vrije ruimte achteraan op de schijf staat?
Oftewel de partities te verplaatsen zodat deze samengevoegd kunnen worden?

n.a.v. de recente problemen met de WSUS updates die er problemen mee hebben, omdat de recovery partitie maar 500mb is en dus te klein voor de update.
Tyrian @sweetdude5 juli 2024 23:35
Ik vermoed van wel. Ik heb met dit programma wat vrije ruimte gemaakt aan het begin van mijn schijf voor een full disk encryption programma. Daarvoor moest hij ook andere partities naar achteren verplaatsen. Als dat niet gaat dan kun je ook de Windows partitie ietsje kleiner maken en de andere partities naar achteren schuiven zodat je ruimte krijgt om de recovery partitie te vergroten.

Tip: Maak altijd eerst een image backup met een programma als Macrium Reflect zodat je terug kan als er een bewerking op de partities mislukt.
osmosis @sweetdude6 juli 2024 07:17
Geen idee, wat ik meestal doe is een Ubuntu / Fedora live stickje gebruiken en dan met Gparted de boel resizen/verplaatsen. Werkt tot nu toe vrijwel altijd tenzij de partities beschadigd zijn het of medium defecten heeft.

Zet daarvoor wel Windows Hibernation uit.

Zodra alles gedaan is rebooten naar windows, nog even in cmd 'chkdsk /f /r' Opnieuw rebooten

[Reactie gewijzigd door osmosis op 23 juli 2024 12:50]

GruttePier007 @sweetdude6 juli 2024 18:07
Oplossing voor die update is om Windows Systeemherstel te doen met behoud van prog's en data. Dan wordt die partitie ook vergroot. Geen gedoe met partities handmatig aanpassen met alle mogelijke gevolgen van dien. Succesvol toegepast op diverse pc's inmiddels.
JoHnnY-Btm 6 juli 2024 02:26
eens kijken of dit wel werkt met die windows update die een grotere recovery part. vereist
GruttePier007 @JoHnnY-Btm6 juli 2024 18:08
Zie mijn comment hierboven.
Cheater 6 juli 2024 04:01
Onlangs gekocht (29-6). Er is niets mis met de freeware installer die je download op diskpart.com. Echter, de installer die je als linkje in de aankoopbevestiging/licentie e-mail kunt downloaden, heeft een variant van Win32/MyRecover.A. Dat zit hem mogelijk in het feit dat deze installer alle tools inbegrepen heeft die je alleen bij de betaalde versie krijgt en bij de freeware versie als DLC later nog installeert.
Mogelijk reageert m'n ESET virusscanner hier op een false positive, maar toch wilde ik het hier meegeven.

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