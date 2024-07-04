AdGuard Home versie 0.107.52 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AdGuard Home v0.107.52 In this release we have fixed a number of bugs, migrated our front-end to TypeScript and updated our front-end libraries to improve the quality of development and your user experience. Security Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the Go vulnerabilities fixed in Go 1.22.5. Added The ability to disable logging using the new log.enabled configuration property (#7079). Changed Frontend rewritten in TypeScript.

The systemd -based service now uses journal for logging by default. It also doesn't create the /var/log/ directory anymore (#7053). NOTE: With an installed service for changes to take effect, you need to reinstall the service using -r flag of the install script or via the CLI (with root privileges): ./AdGuardHome -s uninstall ./AdGuardHome -s install Don't forget to backup your configuration file and other important data before reinstalling the service. Deprecated Node 18 support, Node 20 will be required in future releases. Fixed Panic caused by missing user-specific blocked services object in configuration file (#7069).

Tracking /etc/hosts file changes causing panics within particular filesystems on start (#7076).