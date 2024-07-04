AdGuard Home versie 0.107.52 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
AdGuard Home v0.107.52
In this release we have fixed a number of bugs, migrated our front-end to TypeScript and updated our front-end libraries to improve the quality of development and your user experience.Security
Added
- Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the Go vulnerabilities fixed in Go 1.22.5.
Changed
- The ability to disable logging using the new
log.enabledconfiguration property (#7079).
- Frontend rewritten in TypeScript.
- The
systemd-based service now uses
journalfor logging by default. It also doesn't create the
/var/log/directory anymore (#7053).
NOTE: With an installed service for changes to take effect, you need to reinstall the service using
-rflag of the install script or via the CLI (with root privileges):./AdGuardHome -s uninstall ./AdGuardHome -s install
Deprecated
- Don't forget to backup your configuration file and other important data before reinstalling the service.
Fixed
- Node 18 support, Node 20 will be required in future releases.