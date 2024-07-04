Software-update: AdGuard Home 0.107.52

Adguard Home logo (79 pix)AdGuard Home versie 0.107.52 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AdGuard Home v0.107.52

In this release we have fixed a number of bugs, migrated our front-end to TypeScript and updated our front-end libraries to improve the quality of development and your user experience.

Security
  • Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the Go vulnerabilities fixed in Go 1.22.5.
Added
  • The ability to disable logging using the new log.enabled configuration property (#7079).
Changed
  • Frontend rewritten in TypeScript.
  • The systemd-based service now uses journal for logging by default. It also doesn't create the /var/log/ directory anymore (#7053).

    NOTE: With an installed service for changes to take effect, you need to reinstall the service using -r flag of the install script or via the CLI (with root privileges):

    ./AdGuardHome -s uninstall
./AdGuardHome -s install
  • Don't forget to backup your configuration file and other important data before reinstalling the service.
Deprecated
  • Node 18 support, Node 20 will be required in future releases.
Fixed
  • Panic caused by missing user-specific blocked services object in configuration file (#7069).
  • Tracking /etc/hosts file changes causing panics within particular filesystems on start (#7076).

Adguard Home 0.103.2 screenshot

Versienummer 0.107.52
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AdGuard Team
Download https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/tag/v0.107.52
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 04-07-2024 20:50
47 • submitter: Glassertje

04-07-2024 • 20:50

47

Submitter: Glassertje

Bron: AdGuard Team

Update-historie

13-07 AdGuard Home 0.107.78 9
02-06 AdGuard Home 0.107.77 27
19-05 AdGuard Home 0.107.75 32
16-04 AdGuard Home 0.107.74 5
11-03 AdGuard Home 0.107.73 16
19-02 AdGuard Home 0.107.72 11
08-12 AdGuard Home 0.107.71 33
03-12 AdGuard Home 0.107.70 4
10-'25 AdGuard Home 0.107.69 0
10-'25 AdGuard Home 0.107.68 16
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AdGuard Home

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Reacties (47)

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Weergave:
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
5 juli 2024 08:47
Dit is een interessante blocklist: https://oisd.nl/

Verkrijgbaar voor meerdere producten waaronder Adguard. Inclusief instructies hoe hem te gebruiken.

Het is zo simpel als:

how to
  • Filters
  • DNS Blocklists
  • Click "Add blocklist"
  • Click "Add a custom list" (oisd big and small are listed under "Choose from the list", but those used cached lists, and lag behind a bit sometimes)
  • Enter name: OISD Blocklist Big
  • Enter URL: https://big.oisd.nl
  • Click "Save"
Why this list 🙋
Where most other blocklists go for the "block ads/trackers and when something breaks it's up to the user to figure out what to whitelist"-approach ..
This list prioritizes functionality over blocking.
It's the list to use at home, at work or at your (grand-)parents place.
Users report it "passes the girlfriend-test" ;)

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 16:38]

NoUser @Bor5 juli 2024 12:04
Zie ook:
oisd.nl/setup/adguardhome
Martinspire @Bor5 juli 2024 09:54
Wat brengt deze lijst boven de al bestaande opties?
cadsite @Martinspire5 juli 2024 11:45
Ik gebruik al jaren enkel deze.
Het voordeel is dat deze door een Nederlander gemaakt wordt, dus veel relevanter voor ons.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Martinspire5 juli 2024 12:17
Het voordeel van deze is o.a. dat deze meer gebaseerd is op de afweging blokkeren vs functionaliteit breken en iets beter toepasbaar lijkt voor de Nederlandse markt. Je kan hem eenvoudig uitproberen natuurlijk.
jesco_white @Bor6 juli 2024 13:07
Ik gebruik zelf de lijst van HaGeZi (Pro++). Misschien ook interessant om eens te bekijken.
Loft 5 juli 2024 11:01
Ik heb begrepen dan Ad Guard Russisch is. Weet iemand meer details.
Voor mij zou dat een no-go zijn
RockerbabyWil @Loft6 juli 2024 22:10
En wat is je onderbouwing hiervoor?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@RockerbabyWil7 juli 2024 09:01
@Loft heeft gelijk. Zie mijn reactie hier: Bor in 'AdGuard Home 0.107.52'

Dit is voor diverse mensen reden om deze software links te laten liggen merk ik her en der op internet. Iedereen moet zijn eigen risico inschatting maken. DNS verkeer en informatie hieromheen zegt erg veel over internet gebruik, maar ook over interesses, wanneer mensen thuis zijn, wat mensen aanschaffen, politieke voorkeur etc.
Loft @RockerbabyWil6 juli 2024 22:23
Ik wil dergelijke staten niet sponseren.
Technoid @Loft5 juli 2024 11:14
Naar mijn weten is het Amerikaans dus voor mij is het een no-go om die reden gezien hun track record. |:(

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 16:38]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Loft5 juli 2024 12:19
Ik weet meer details; Voor zover je het belangrijk vindt: achter Adguard zit een commercieel bedrijf, van origine Russisch.
AdGuard was founded in 2009 in Moscow. Later we moved our HQ to Cyprus as a conscious decision, in order to operate under the EU law. However, historically the majority of AdGuard developers and other employees have been working from Moscow
Er zijn mensen die om deze redenen en de huidige situatie in de wereld twijfels hebben bij de veiligheid.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 16:38]

Hentailord 5 juli 2024 00:26
Is dit het geld waard om te kopen?
lenwar
@Hentailord5 juli 2024 00:35
Adguard Home is gratis software.
Adguard Windows/Mac (wat een ander product is) is betaalde software.

Ik vond het het waard om te kopen (wel een lifetime coupon voor een Family-licentie gebruikt die her en der op internet staan)
Mausssie @lenwar5 juli 2024 07:57
@lenwar @Dacuuu Wat doet Adguard Windows/Mac extra ten opzichte van AdguardDNS of NextDNS?

[Reactie gewijzigd door Mausssie op 22 juli 2024 16:38]

lenwar
@Mausssie5 juli 2024 08:31
Adguard Windows/Mac is een transparante proxy die inhoudelijk kijkt naar netwerkverkeer en delen van URL’s kan filteren.

Dus hij kan ook o.a. www.rtlnieuws.nl/advertentie/ filteren voor niet-browsers.

Er zitten ook nog wat andere zaken in, maar dit is wezenlijk het voornaamste.

Er is ook een ‘companion’ als browser-extensie die zich binnen een browser min of meer gedraagt als een standaard adblocker, maar omdat die extensie dus niet standaard blocklists gebruikt (maar het via de geïnstalleerde software doet), heeft hij dus niet de beperkingen met Manifest v3.
3raser @Mausssie5 juli 2024 08:39
Zoals je hier kunt lezen is Adguard Windows ook handig voor parental control. Verder lees ik dat je bepaalde zoekresultaten kunt filteren. Blijkbaar kan Adguard Windows rechtstreeks ingrijpen in je browser waardoor je websites niet volledig hoeft te blokkeren maar dat je alleen de "schadelijke" elementen filtert.
iAR @lenwar5 juli 2024 08:47
Ik heb AdGuard Home inderdaad ook (gratis) gebruikt maar ben overgestapt naar de betaalde variant met Adguard DNS (min of meer de functionaliteit van AdGuard Home, maar dan kant en klaar). Ik vind het 't geld meer dan waard. Heb een lifetime met best veel apparaten, dus iPhone, iPads, Mac, en werk PC.
Glassertje
@iAR5 juli 2024 08:53
Mocht je ook de VPN van AdGuard gebruiken, krijg je AdGuard DNS er gratis bij zolang je licentie loopt. Als je deze dus op stacksocial koopt voor 5 jaar, kost het je weinig. Je kan dan inloggen met de gegevens van je AdGuard account.
Hentailord @lenwar5 juli 2024 00:54
Ik was van plan om er één te kopen als er een aanbieding was, ik heb een Pi-hole, maar mijn familie is een ander verhaal.
Een beetje extra bescherming naast ablock is fijn en ze gebruiken verschillende apparaten zoals iPhone, iPad, MacBook, Windows-pc en Android

[Reactie gewijzigd door Hentailord op 22 juli 2024 16:38]

iliaswhoelse @Hentailord5 juli 2024 07:22
Misschien is het een goed idee om een eigen DNS-server te hosten, ofwel lokaal ofwel in de cloud, en daar AdGuard op te draaien. Deze DNS server kan dan ingesteld worden als de primaire DNS-server op de routers van al je familieleden, evenals op alle losse apparaten.
jozuf @iliaswhoelse5 juli 2024 07:36
Wel goed dicht timmeren dan als je het in de cloud draait. Een DNS server in de handen van kwaadwillenden is niet iets wat je wilt

[Reactie gewijzigd door jozuf op 22 juli 2024 16:38]

Sailor69 @iliaswhoelse5 juli 2024 08:15
Of Pi-Hole in combinatie met unbound. Niks in de cloud.
lenwar
@Sailor695 juli 2024 09:30
Maar dan gaat je DNS-verkeer onversleuteld het internet op.... Uiteindelijk zijn het keuzes...
Sailor69 @lenwar5 juli 2024 13:56
Je kan dit proberen in het config bestand van unbound.
server:
verbosity: 1
interface: 127.0.0.1
port: 5335
do-ip4: yes
do-udp: yes
do-tcp: yes

# DNS over TLS instellingen
forward-zone:
name: "."
forward-tls-upstream: yes
forward-addr: 198.41.0.4@853 # A.root-servers.net
forward-addr: 199.9.14.201@853 # B.root-servers.net
forward-addr: 192.33.4.12@853 # C.root-servers.net
forward-addr: 199.7.91.13@853 # D.root-servers.net
forward-addr: 192.203.230.10@853 # E.root-servers.net
forward-addr: 192.5.5.241@853 # F.root-servers.net
forward-addr: 192.112.36.4@853 # G.root-servers.net
forward-addr: 198.97.190.53@853 # H.root-servers.net
forward-addr: 192.36.148.17@853 # I.root-servers.net
forward-addr: 192.58.128.30@853 # J.root-servers.net
forward-addr: 193.0.14.129@853 # K.root-servers.net
forward-addr: 199.7.83.42@853 # L.root-servers.net
forward-addr: 202.12.27.33@853 # M.root-servers.net

# Aanvullende aanbevolen instellingen
hide-identity: yes
hide-version: yes
harden-glue: yes
harden-dnssec-stripped: yes
use-caps-for-id: yes
edns-buffer-size: 1232
prefetch: yes
num-threads: 2
lenwar
@Sailor695 juli 2024 14:07
Ik kan me vergissen, maar zover ik weet ondersteunen de rootservers geen DoT/DoH/DoQ. Ze hebben ook een statement gemaakt dat niet te gaan doen.
https://root-servers.org/

Toegegeven. Dat statement is 3 jaar oud, dus allicht zijn ze er ondertussen op teruggekomen, maar het staat nog wel op de frontpage.
https://root-servers.org/...ent_on_DNS_Encryption.pdf
Sailor69 @lenwar5 juli 2024 18:28
Je hebt gelijk. Zie het nu ook.
Dacuuu @Hentailord5 juli 2024 07:13
Je kan via stacksocial voor weinig geld een (family) key kopen. Ik heb dat ook gedaan, en adguard draait erg fijn op de telefoons van mijn ouders. Een adblocker is tegenwoordig echt wel nodig om een beetje normaal te kunnen internetten, helemaal als je wat ouder bent.
lenwar
@Hentailord5 juli 2024 07:44
Adguard Home is een (iets uitgebreidere) versie van variant op pihole is dus ook gewoon gratis. Beiden zijn DNS sinkholes.

Adguard kun je inderdaad een familie-licentie voor kopen waar je uit m’n hoofd 8 of 10 apparaten op kunt zetten. (Die orde van grootte)

Edit: (@Bor corrigeerde me terecht :) - AdGuard heeft technisch niets te maken met pi-hole. Het i geen andere versie.

Ter volledigheid:
pi-hole is een aangepaste dnsmasq, webserver, php-installatie en een zwik goede scripting om de boel met elkaar te laten praten. Het vereist een standaard besturingssysteem (vanwege de beschikbare libraries voor dnsmasq en php). AdGuard Home is een stand-alone binary met een configuratiebestand. Je kunt AGH op een willekerug Linux/UNIX-achtig apparaat (pi, router, switch, enz, enz, enz.) gebruiken zolang de CPU-architectuur ondersteund wordt. Het heeft geen derdepartijafhankelijkheden.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 16:38]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@lenwar5 juli 2024 08:26
Adguard Home is een (iets uitgebreidere) versie van pihole is dus ook gewoon gratis.
Voor zover ik weet is Adguard Home helemaal niet gebaseerd op PiHole?
lenwar
@Bor5 juli 2024 08:33
Oef. Ik verwoordde me een beetje gek. Ze hebben inderdaad niets met elkaar te maken, anders dan dat ze dezelfde functie hebben.

(Dus net zoals Outlook en Thunderbird, kort door de bocht)

Ik zal straks m’n berichtje even aanpassen.
Roerdomp @Hentailord5 juli 2024 09:21
Mocht je een Android telefoon hebben, kan ik AdAway als gratis open source alternatief aanraden.

Edit: excuus, zie nu pas dat dit nieuwsbericht om Adguard Home gaat, en niet normale Adguard. Kan mijn comment helaas niet verwijderen.

[Reactie gewijzigd door Roerdomp op 22 juli 2024 16:38]

WildemanM 5 juli 2024 08:11
Voor diegene die een familie license willen hebben:

https://www.stacksocial.c...8=%E2%9C%93&query=Adguard

Ik heb het daar ook vandaan voor om mijn telefoon en laptop als ik onderweg ben. Thuis draai ik een RbPi 3b en het werkt zoooo veel fijner als een Pi-Hole :)

Maar je moet ergens beginnen!
Mirano @WildemanM5 juli 2024 09:09
Als je zo'n sleutel koop. Tot welke onderdelen heb je dan toegang?

is daar ergens een pagina voor?
WildemanM @Mirano5 juli 2024 09:46
Alles van Adguard, van je telefoon tot je desktop etc. Ik heb het al een tijdje draaien en wil niet meer zonder..
Mirano @WildemanM5 juli 2024 10:10
Check en dat is dan ook Adguard DNS? (de web versie van adguard)? of moet je het dan per apparaat een client installeren?
lenwar
@Mirano5 juli 2024 10:40
Nee. AdGuard DNS en Adguard VPN zitten er niet bij.

AdGuard DNS en AdGuard Home zijn echt wat anders. Dat zijn DNS-sinkholes. Ofwel. Een DNS-server met een blacklist. AdGuard gaat veel dieper dan alleen DNS-records filteren. AdGuard kijkt inhoudelijk naar het verkeer en past daar filtering toe.

AdGuard is een stuk software dat je op een apparaat moet installeren. Het fungeert dan als een soort transparante proxy die actief aan filtering doet.

Beiden hebben dus een andere use-case, met uiteraard een stuk overlap. AdGuard kun je niet op je televisie installeren, maar je kunt wel je televisie met een specifieke DNS-server laten praten. Voor computers/telefoons kun je dus ook AdGuard gebruiken voor diepgaandere blacklisting.

Ter aanvulling op @WildemanM . Je koopt met een licentie het gebruik van alle 'lokale software' van AdGuard. (dus alles wat je lokaal kunt installeren op een apparaat). Niet de cloud-diensten van AdGuard.
3raser @WildemanM5 juli 2024 08:34
Via die link zie ik geen Family license.
WildemanM @3raser5 juli 2024 09:45
Als je op die link clicked en dan op de eerste links kan je family kiezen ;)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@WildemanM5 juli 2024 08:40
Thuis draai ik een RbPi 3b en het werkt zoooo veel fijner als een Pi-Hole :)
Dat vind ik zelf niet. Zowel Adguard als PiHole hebben beide eigen voor- en nadelen. Sommige zaken zoals logging etc vind ik in Pihole prettiger. Gezien beide gratis zijn is het eenvoudig zelf beide uit te proberen.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 16:38]

Von Henkel 5 juli 2024 09:38
Op mijn Samsung tablet en telefoon vul ik bij de settings van private DNS dit adres in,
dns.adguard.com

Meer heb je niet nodig om je toestel reclame vrij te maken.
JoHnnY-Btm 5 juli 2024 11:26
vraag me af of dit ook voor android beschikbaar is, gebruik nu blokada maar je weet maar nooit ;)
JorisM @JoHnnY-Btm5 juli 2024 17:46
Ze hebben ook een betaalde Android app die systemwide ads blocked. Ook hier kun je gebruik maken van de blocklists van o.a. OIDS.
marcelnooijen 5 juli 2024 11:47
Ad Guard werkt echt top! Heb het draaien op een mini pc'tje.
cadsite 5 juli 2024 11:48
Super tool dat hier al enkele jaren draait.
Het leuke is dat dit over je volledige netwerkt werkt.

Ik heb nu een VPN opgezet van mijn mobiel naar mijn thuis router en die gaat via AdGuardHome, dus ook op locatie ben ik beschermd tegen reclame. Aanrader!
Villager @cadsite5 juli 2024 13:41
Zo doe ik het ook! Gebruik de app WGtunnel op m'n telefoon om automatisch de VPN naar huis op te zetten zodra ik van het wifi netwerk thuis af ben. Werkt super fijn!
cadsite @Villager5 juli 2024 18:09
Hier maak ik gebruik van Fritzbox, daarop is het heel gemakkelijk om via Wireguard een VPN naar huis op te zetten. Dat zit sinds kort gewoon standaard ingebakken.

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