Versie 3.62.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform- en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.62.0 Allow JavaScript expressions for output name templates #1846 & fix broken select segments by expression #2059

Support rendering GPS map (experimental and only supports DJI embedded subtitle) #2072

Allow relative timeline seek text input more info

Task bar progress #1511

OS notifications #1510

Improve dark mode #1969

Keyboard shortcut for Mute #2032

Allow passing arguments to API actions #2087

Show LosslessCut last in app title (show most interesting stuff first)

Upgrade electron to v31

Don't auto hide complete notification #2048

convert pcm_dvd more info