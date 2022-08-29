Software-update: WizTree 4.10

WizTree logo (79 pix) WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder het eerst te installeren. Hieronder is de changelog voor versie 4.10 te vinden:

Changes in WizTree version 4.10:
  • Treemap would not be rendered correctly when "show free space" option not selected in some cases (such as mapped Google Drives or when scanning a mobile phone) - fixed
  • It is now possible to disable the new drag/drop and double click to open functionality added in 4.09. To do this close WizTree and edit the WizTree3.ini file and change these 2 settings in the [frmWizTreeMain] section:
    [frmWizTreeMain]
    enabledragdrop=0
    enabledoubleclickopen=0
  • Fixed rare command line export error when using "/exportalldates" parameter
  • Fixed error that would occur when using the "save treemap as png file" option with multiple selections and show free space enabled
  • Korean, Serbian and Polish translations updated

WizTree

Versienummer 4.10
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Antibody Software
Download https://wiztreefree.com/download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-08-2022 16:21
7 • submitter: 1DMKIIN

29-08-2022 • 16:21

7

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Antibody Software

Update-historie

05-08 WizTree 4.32 5
23-03 WizTree 4.31 2
06-03 WizTree 4.30 3
04-03 WizTree 4.29 0
24-11 WizTree 4.28 6
08-'25 WizTree 4.27 10
07-'25 WizTree 4.26 16
02-'25 WizTree 4.25 6
01-'25 WizTree 4.24 2
12-'24 WizTree 4.23 10
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Reacties (7)

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Bulkzooi 29 augustus 2022 17:44
Gelukkig dat deze portable is maar het is apart dat die portable 50% groter is dan de .exe.
Zou de workflow opgebroken moeten worden zodar er wat post-packaging optimalisaties doorgevoerd kunnen worden ten behoeve van portabiliteit?

Het is ook jammer dat het niet downloadbaar is vanuit een publieke repo.

Maar ja, zonder tree-view kan je natuurlijk geen systeem bijhouden dus dit is wel een goede .exe bin die noodzakelijk features toevoegd aan het Windows OS.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 24 juli 2024 11:35]

beerse
@Bulkzooi30 augustus 2022 14:13
Dat de portable groter is dan de installable komt ongetwijfeld door de gebruikte libraries: Bij intallable gebruikt ze de libraries die al op het systeem staan. Bij de portable gaat ze er van uit dat die er niet zijn.

Nog los van mogelijk minder gewenste zaken zoals reclame en erger.
Bulkzooi @beerse30 augustus 2022 14:16
Dat de portable groter is dan de installable komt ongetwijfeld door de gebruikte libraries: Bij installable gebruikt ze de libraries die al op het systeem staan. Bij de portable gaat ze er van uit dat die er niet zijn.
Een soort compiler flags, zoals je bv. ook ffmpeg kan inrichten?

Dan ga ik ff op zoek naar de dependencies. Mocht je een betere tree-view voor Win 7 weten dan hoor ik het graag. Dus zonder reklame en onderhouden vanuit een repo en bij voorkeur autonome C code met een liberale licentie.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 24 juli 2024 11:35]

Bliksem B 30 augustus 2022 00:03
Is er een reden om dit gebruiken ipv de gratis en open source tool WinDirStat?
1DMKIIN
@Bliksem B30 augustus 2022 01:24
Is er een reden om dit gebruiken ipv de gratis en open source tool WinDirStat?
Verwijs je alvast even naar eenzelfde invraagstelling binnen de meuktracker van de vorige versie, een half maandje geleden ;)
Hakker @Bliksem B30 augustus 2022 12:51
Ja want deze werkt een stuk sneller dan WinDirStat
anielk 1 september 2022 07:06
Lijkt een beetje op treezise

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