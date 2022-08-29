WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder het eerst te installeren. Hieronder is de changelog voor versie 4.10 te vinden:

Changes in WizTree version 4.10: Treemap would not be rendered correctly when "show free space" option not selected in some cases (such as mapped Google Drives or when scanning a mobile phone) - fixed

It is now possible to disable the new drag/drop and double click to open functionality added in 4.09. To do this close WizTree and edit the WizTree3.ini file and change these 2 settings in the [frmWizTreeMain] section:

[frmWizTreeMain]

enabledragdrop=0

enabledoubleclickopen=0

Fixed rare command line export error when using "/exportalldates" parameter

Fixed error that would occur when using the "save treemap as png file" option with multiple selections and show free space enabled

Korean, Serbian and Polish translations updated