Software-update: Total Commander 10.51 RC4

Total Commander logo (75 pix)Versie 10.51 RC4 van Total Commander is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt. Doordat het beeld in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren, maar het programma kan veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirename-tool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 10.51 is een zogenaamde bugfix-release die voornamelijk kleine problemen verhelpt, maar ook enkele nieuwe mogelijkheden toevoegt.

Total Commander 10.51 release candidate 4 is available now!

Release candidate 4 only corrects errors, but there are also a few new functions. Complete list of changes.

New functions in Total Commander 10.51
  • Button bar, start menu: New parameter %Q turns off automatic quotation marks around certain parameter combinations like %P%N
  • Verify checksums: Support extension .bk3 for Blake3, and arbitrary length Blake3 checksum verification
  • OneDrive folder: Show green overlay icon with checkmark for files which are marked for always being available offline
  • Lister, Compare by content: Support side scrolling by tilting mouse wheel left/right (only supported by some mice)
  • Multi-rename tool: New placeholder [X] inserts text from the clipboard
  • Synchronize dirs: Show yellow progress bar in task bar when done and the comparison took longer than 10 seconds

Total Commander

Versienummer 10.51 RC4
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Ghisler
Download https://www.ghisler.com/1051_beta.htm
Bestandsgrootte 5,86MB
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-08-2022 16:25 14

29-08-2022 • 16:25

14

Bron: Ghisler

Update-historie

29-05 Total Commander 11.58 RC1 1
21-05 Total Commander 11.57a RC1 3
07-05 Total Commander 11.57 26
26-03 Total Commander 11.57 RC1 10
27-02 Total Commander 11.57 bèta 1 8
08-'25 Total Commander 11.56 16
08-'25 Total Commander 11.56 RC1 2
06-'25 Total Commander 11.55 10
06-'25 Total Commander 11.55 RC 7 4
06-'25 Total Commander 11.55 RC 6 3
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Total Commander

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (14)

-Moderatie-faq
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Xorifelse 29 augustus 2022 17:07
Bijna maandelijks zie ik wel een melding van Total Commander software update, en dat er "geen prijs bekend" is. De prijs voor een licentie is € 44,77. Je mag het een maand gratis gebruiken.

Hoewel ik nu weer even Windows gebruik, en de File explorer wensen overlaat is een programma zoals Total Commander een aanrader, maar weet dat er gratis alternatieven zijn zoals Double Commander, fman, Multi Commander, Dolphin, of zoek "total commander alternatives" voor een waslijst.

Ja, Total Commander is volledig backwards compatible tot volgens mij 3.1 aan toe, en voor de echte hardcore gebruiker die echt alle functionalitijt gebruikt een geweldig programma, maar.. 45 euro voor een programma die ik niet binnen Linux kan gebruiken vind ik een aardige graai.
Seven_PRX @Xorifelse29 augustus 2022 17:25
De naam was ooit Windows Commander zelfs.
Lennis @Seven_PRX29 augustus 2022 18:37
Yep, en onder druk en dreiging van MS veranderd naar Total Commander... 8)7
knijnsel @Xorifelse29 augustus 2022 18:16
Ik heb het persoonlijk niet geprobeerd, maar TC draait onder wine.
https://www.ghisler.ch/wi...otal_Commander_under_Wine
1DMKIIN
@Xorifelse30 augustus 2022 00:54
Bijna maandelijks zie ik wel een melding van Total Commander software update, en dat er "geen prijs bekend" is. De prijs voor een licentie is € 44,77
Het ontbrak me daarstraks even aan tijd om hier dieper op in te dalen. De bovengenoemde prijs voor TC omvat inderdaad de (BTW-in) prijs voor deze file manager binnen deze lage landen.

Vaak staat er ook een prijs in de introtekst, frequent voor bijvoorbeeld een 'light' en een 'full'-version.

Echter, deze prijzen zijn binnen het softwareluik niet gekoppeld aan de Pricewatch. Dus, deze zouden statisch blijven, tenzij manueel veranderen aan de orde zou zijn (én dus bijgevolg continue -minstens dagelijks- opvolging). Wat dat laatste betreft zijn de moeilijkheden vrij voorspelbaar:

- Dev/vendor doet een (plotse) - xx% actie (en komt deze desnoods nog even te verlengen - dit gegeven kan zich bij sommige software als het ware quasi eindeloos voordoen met variabele %-korting erbovenop ) - dus niet louter beperkt tot bijvoorbeeld een Black Friday/Cyber Monday-gegeven.

- Tiers/Versies. Total Commander heeft er 1 (fixed) . Maar het softwarelandschap kent vaak naast mogelijk enkele versies binnen hetzelfde programma, ook al ondertussen even formules met subscriptions (prijs afhankelijk van termijnbetaling) + (mits geluk) nog een lifetime-aankoopmogelijkheid. Dewelke op hun beurt ook nog eens gelinkt kunnen zijn aan tijdelijke aanbiedingen...

- Derde punt komt meteen *een stop* in te luiden; begin er maar aan! ;)

TL;DR: je zal bij alle software in de meuktracker hetzelfde riedeltje van 'geen prijs bekend' zien. Hierboven dus het totaalplaatje van hét waarom.
TheVivaldi @Xorifelse29 augustus 2022 17:36
Inderdaad opvallend dat er steeds geen prijs bekend is. @Drobanir, weet jij hoe dat zit?
1DMKIIN
@TheVivaldi29 augustus 2022 17:40
Inderdaad opvallend dat er steeds geen prijs bekend is.
Software maakt al sinds mensenheugenis geen deel uit van een (gekoppelde) Pricewatch ;)

[Reactie gewijzigd door 1DMKIIN op 23 juli 2024 05:36]

beerse
@1DMKIIN30 augustus 2022 11:02
Hoezo? Waar gaat het fout?
PriceWatch: pricewatch: Total Commander
Downloads daarvan: pricewatch: Total Commander

[Reactie gewijzigd door beerse op 23 juli 2024 05:36]

Frappuccino 29 augustus 2022 17:45
Boeien, die prijs. Je hebt een lifetime license voor dat geld.

En het is het gemak dat je er van hebt dubbel en dwars waard. /mening
TheVivaldi @Frappuccino29 augustus 2022 17:59
Maar heb je wel Xorifelse's redenering gelezen? Hij/Zij zit normaliter op Linux, waar TC niet op werkt.
Frappuccino @TheVivaldi29 augustus 2022 18:35
Je bedoelt dat het vanuit dat standpunt onnodig is om over de prijs te gaan klagen? Klopt.

Maar Xorifelse was verder positief over TC. Enkel dat van een maand gratis proberen klopt volgens mij niet.
Je kunt het oneindig blijven gebruiken en hebt enkel bij het opstarten een nag screen waar je 1, 2 of 3 aan moet klikken om vervolgens een volledige werkende TC ter beschikking te hebben. Heb je je lifetime license dan ben je van dat nag screen af.

En Linux... Ook daar zijn alternatieven voor te vinden. Zie de commentaren bij nagenoeg iedere TC versie die uitkomt.
parend 30 augustus 2022 18:44
Gebruik nog wincmd32 met een licentie lijkt het (eeuwen geleden) kan ik mijn key nog op een of andere manier achterhalen zodat ik kan updaten?
Heb een 14TB schijf in mijn pc gehangen en met 32 bit laat die maar 2TB partities zien (wel leuk omdat ik er dingen op kan zetten en de 32bit versie nog steeds aangeeft 2TB vrij per partitie maar dat zal niet lang duren). Volgens mij was de orginele naam norton commander (nc.exe voordat windows bestond).
1DMKIIN
@parend30 augustus 2022 20:14
Gebruik nog wincmd32 met een licentie lijkt het (eeuwen geleden) kan ik mijn key nog op een of andere manier achterhalen zodat ik kan updaten?
In feite een antwoord op een antwoord op een verkeerde aanname (mits even in de reacties van desbetreffend programma/tool te duiken hier op Tweakers) ;)

Of even een zoekmotortje aan je zijde brengt instant antwoordje boven water :)
downtime @parend31 augustus 2022 01:14
Norton Commander is een product van Peter Norton (ook bekend van Norton Utilities en Norton Antivirus) die zijn bedrijf later aan Symantec heeft verkocht. Total Commander is ontwikkeld door Christian Ghisler en “geïnspireerd” door Norton Commander maar meer ook niet.

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