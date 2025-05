WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder eerst te worden geïnstalleerd. In versie 4.24 zijn de volgende veranderingen aangebracht:

Changes in WizTree version 4.24: WizTree will now hide drives hidden by Windows Group Policy settings (if any). Note that these hidden drives can still be selected by using 'Select Folder' and then typing in the drive name, e.g. "c:" (like Windows Explorer allows)

percentage displayed for file extensions was not calculated correctly when multiple items were scanned together - fixed

Percentages displayed will now always default to being calculated using "allocated" values instead of "size", unless sort order is set to "Size" as "Allocated" is the default sort order

Duplicate detection method now defaults to name, size AND date (previously just name and size) - will affect new installs only

it's now possible to set the WizTree config folder location via command line parameter. e.g. /configfolder="c:\WizTreeConfig"

OR by creating the following registry key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Antibody Software\WizTree

and creating a string named "configfolder" within this key containing the config file folder location.

The command line parameter will take precedence over the registry key. This setting and command line work with both the installer (setup) and WizTree executables (4.24 or newer)