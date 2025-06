WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder eerst te worden geïnstalleerd. Hieronder is de changelog voor versie 4.16 te vinden:

Changes in WizTree version 4.16: New "Tweaks" option added to Options menu: Drag/drop can be enabled/disabled Open file on double click can be enabled/disabled File system monitoring can be enabled/disabled (disabling it will prevent WizTree from detecting deleted files and folders) Max modified date diaplayed can toggle between maximum date of all sub folders and files or the last modified date of the folder itself WizTree classic theme can be enabled/disabled. Some users claim the classic theme makes the UI snappier Grid horizontal lines can be enabled/disabled Alternate row colors for grids can be enabled/disabled Gradient colors in treemap can be enabled/disabled Number of decimal places can be set

Selecting files now also shows total allocated size of selected, along with total file size

Sorted column will now be highlighted

Fixed rare issue where WizTree would sometimes incorrectly flag files as deleted when scanning very large drives

File and folder icons in tree/file views tweaked to look better when scaled

Unicode characters were not being saved to search and filter drop down history correctly - fixed

Emojis were not being displayed correctly in file search and filter fields - fixed

Tweaked mobile phone scanning code to be more robust. It should now work on phones that failed to scan previously