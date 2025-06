Realix heeft versie 7.66 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.66: Added fan speed monitoring on ASUS VivoBook X513.

Added command-line argument to exclude processes in PresentMon.

Fixed monitoring of VRM HS Fan on ASUS ROG STRIX Z690-I and X670E-I.

Enhanced monitoring on ASUS TRX50 and WRX90E series.

Enhanced reading of DIMM SPD on AMD Storm Peak systems.

Added new Intel Arc models.

Minor updates and bugfixes.

Added NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.

Improved monitoring of chipset temperature for some older Intel PCHs.

Added reporting of AGESA version on some later mainboards.

Fixed VRM monitoring after resume from standby on some GIGABYTE mainboards.

Added VRM VOUT monitoring on later ASUS mainboards.

Fixed a possible crash in NVML during NVIDIA GPU driver update.

Fixed a possible BSOD on systems with locked PCI configuration access.

Added preliminary Intel NPU support.

Added fan speed monitoring on ASUS TUF Gaming F17 FX707ZM.