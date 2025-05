WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder eerst te worden geïnstalleerd. In versie 4.22 zijn twee problemen verholpen en enkele vertalingen bijgewerkt:

Changes in WizTree version 4.22: Fixed issue with file system monitoring in 4.21 which could cause deleted files not to be detected

Fixed scaling issue with color selection form

Korean translation updated

Swedish translation updated