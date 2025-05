Versie 3.1.3 van UniGetUI is uitgekomen. Dit programma, dat voorheen onder de naam WingetUI werd uitgebracht, dient als grafische gebruikersinterface voor de bekendste softwarebeheerprogramma's voor Windows: Winget, Chocolatey en Scoop. Met die packagemanagers kan software vanaf de commandline worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden, en UniGetUI probeert dat dus eenvoudiger te maken. Het programma is opensource, in veel talen te gebruiken waaronder in het Nederlands, heeft een donker thema en geeft notificaties als er nieuwe versies van geïnstalleerde programma's beschikbaar zijn. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changelog Fix an issue where the UniGetUI.exe and all UniGetUI.*.dll files wouldn't be timestamped, and their certificates would expire

Minor improvements to WinGet troubleshooter

WinGet will now detect UniGetUI as an installed app