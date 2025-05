Bitwarden is een wachtwoordmanager die regelmatig op Tweakers voorbijkomt. Het is opensource en heeft ook de mogelijkheid om het op een eigen server te draaien. Ontwikkelaar Daniel García heeft een onofficiële in Rust ontwikkelde implementatie van Bitwarden gemaakt, in eerste instantie onder de naam Bitwarden_rs maar sinds een paar jaar als Vaultwarden. Het gaat alleen om de serverkant van de wachtwoordmanager; voor de clients kan de officiële software van Bitwarden worden gebruikt. Vaultwarden is lichter in gebruik en heeft ook functionaliteit waarvoor bij Bitwarden moet worden betaald, waaronder het gebruik van organisaties. Versie 1.32.3 van Vaultwarden is uitgekomen en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

Notable changes Email template for org invites was updated again. The URL got HTML Encoded which resulted in a sometimes non-working URL (#5100)

Fixed SMTP issues with some providers which send erroneous response to QUIT messages (Like QQ)

Fixed a long standing collection management issue where collections were not able to be managed via the Password Manager overview What's Changed Fix iOS sync by converting field types to int in #5081

Fix field type to actually be hidden in #5082

Fix org invite url being html encoded in #5100

Update Rust to 1.82.0 in #5099

Fix collection management and match some json output in #5095

Add extension-refresh feature flag in #5106

Hide user name on invite status in #5110

Add documentation for the extension-refresh feature flag in #5112

Update crates and fix Mail issue in #5125