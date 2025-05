Bitwarden is een wachtwoordmanager die regelmatig op Tweakers voorbijkomt. Het is opensource en heeft ook de mogelijkheid om het op een eigen server te draaien. Ontwikkelaar Daniel García heeft een onofficiële in Rust ontwikkelde implementatie van Bitwarden gemaakt, in eerste instantie onder de naam Bitwarden_rs maar sinds een paar jaar als Vaultwarden. Het gaat alleen om de serverkant van de wachtwoordmanager; voor de clients kan de officiële software van Bitwarden worden gebruikt. Vaultwarden is lichter in gebruik en heeft ook functionaliteit waarvoor bij Bitwarden moet worden betaald, waaronder functionaliteit voor het beheer van wachtwoorden op organisatieniveau. Versie 1.33.2 van Vaultwarden is uitgekomen en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

What's Changed Update workflows and enhance security in #5537

Update crates & fix CVE-2025-24898 in #5538

Add bulk-access endpoint for collections in #5542

Fix icon redirect not working on desktop in #5536

Show assigned collections on member edit in #5556