Bitwarden is een wachtwoordmanager die regelmatig op Tweakers voorbijkomt. Het is opensource en heeft ook de mogelijkheid om het op een eigen server te draaien. Ontwikkelaar Daniel García heeft een onofficiële in Rust ontwikkelde implementatie van Bitwarden gemaakt, in eerste instantie onder de naam Bitwarden_rs maar sinds een paar jaar als Vaultwarden. Het gaat alleen om de serverkant van de wachtwoordmanager; voor de clients kan de officiële software van Bitwarden worden gebruikt. Vaultwarden is lichter in gebruik en heeft ook functionaliteit waarvoor bij Bitwarden moet worden betaald, waaronder functionaliteit voor het beheer van wachtwoorden op organisatieniveau. Versie 1.32.7 van Vaultwarden is uitgekomen en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

We have yet a few other security fixes for this release. We discovered that groups were able to be edited by any admin from any organization because the organization was not validated or used within the query. This could potentially allow an admin from other organizations to modify, or delete groups from any organization if they know the uuid of the group.

We suggest people to update a.s.a.p. to mitigate this risk.