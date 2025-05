Bitwarden is een wachtwoordmanager die regelmatig op Tweakers voorbijkomt. Het is opensource en heeft ook de mogelijkheid om het op een eigen server te draaien. Ontwikkelaar Daniel García heeft een onofficiële in Rust ontwikkelde implementatie van Bitwarden gemaakt, in eerste instantie onder de naam Bitwarden_rs maar sinds een paar jaar als Vaultwarden. Het gaat alleen om de serverkant van de wachtwoordmanager; voor de clients kan de officiële software van Bitwarden worden gebruikt. Vaultwarden is lichter in gebruik en heeft ook functionaliteit waarvoor bij Bitwarden moet worden betaald, waaronder functionaliteit voor het beheer van wachtwoorden op organisatieniveau. Versie 1.32.4 van Vaultwarden is uitgekomen en hierin zijn onder meer enkele beveiligingsproblemen verholpen.

This release has fixed some CVE Reports reported by a third party security auditor and we recommend everybody to update to the latest version as soon as possible. The contents of these reports will be disclosed publicly in the future.