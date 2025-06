WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder eerst te worden geïnstalleerd. In versie 4.23 zijn de volgende veranderingen aangebracht:

Changes in WizTree version 4.23: Copy/Cut functions were not working correctly - fixed

Values too wide to fit into a cell will be indicated by a red vertical line on the left edge of the cell to indicate that the column should be widened to display the entire number

WizTree application icon updated ("extra large" icon added)