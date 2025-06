Versie 1.28.1 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Enhancements: #9725: Ignoring symbolic links when syncing on android as well Bugfixes: #9400: Folder overlap not detected when using tilde

#9590: WebUI table column widths broken on iPhone 12 Pro Max and wider

#9686: Sync status stays at 'Syncing xx%" when remote device pauses the folder.

#9757: Firefox, dark theme: device ID is hard to read

#9775: Junctions as dirs doesn't work anymore

#9776: Disabled checkbox panels don't respect dark theme

#9783: gui: Address override not respected in fresh default config

#9821: panic: runtime error: index out of range [-1]