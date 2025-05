Rust is een programmeertaal bedacht door Graydon Hoare en oorspronkelijk ontwikkeld door Mozilla. Het is deels geïnspireerd op de programmeertaal C, maar kent syntactische en semantische verschillen. Het focust op veiligheid en moet moderne computersystemen efficiënter benutten. Het wordt ingezet door onder andere Cloudflare, OVH, Mozilla, Deliveroo, Coursera, AppSignal en Threema. Versie 1.84.1 is uitgebracht en de releasenotes voor die uitgave kunnen hieronder worden gevonden.