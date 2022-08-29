Versie 1.6.12 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.6.12: Added support for playing Opus audio in MP4 container.

Fixed obscure UI glitches (list controls, Default UI splitter).

Suppressed repeating library scan error messages.

More consistent behavior of Properties dialog/element vs channel mask info on multi-selection.

Made possible to autoupdate components larger than 16MB.

FTP protocol bug fixes.

Improved media library compatibility with some read-only network shares.

Removed annoying 'legacy page' prompt for preferences pages not implementing apply/cancel logic.