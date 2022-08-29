Software-update: foobar2000 1.6.12

foobar2000 logo (75 pix) Versie 1.6.12 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.6.12:
  • Added support for playing Opus audio in MP4 container.
  • Fixed obscure UI glitches (list controls, Default UI splitter).
  • Suppressed repeating library scan error messages.
  • More consistent behavior of Properties dialog/element vs channel mask info on multi-selection.
  • Made possible to autoupdate components larger than 16MB.
  • FTP protocol bug fixes.
  • Improved media library compatibility with some read-only network shares.
  • Removed annoying 'legacy page' prompt for preferences pages not implementing apply/cancel logic.

foobar2000 screenshot

Versienummer 1.6.12
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website foobar2000
Download https://www.foobar2000.org/?page=Download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-08-2022 15:22
4 • submitter: 1DMKIIN

29-08-2022 • 15:22

4

Submitter: 1DMKIIN

Bron: foobar2000

Update-historie

26-06 foobar2000 2.25.10 0
30-05 foobar2000 2.25.9 4
30-03 foobar2000 2.25.8 3
24-02 foobar2000 2.25.7 2
23-01 foobar2000 2.25.6 2
02-01 foobar2000 2.25.5 3
30-12 foobar2000 2.25.4 19
10-'25 foobar2000 2.25.3 2
10-'25 foobar2000 2.25.2 9
09-'25 foobar2000 2.25.1 5
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foobar2000

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (4)

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NLSurfMan 29 augustus 2022 19:36
Ik krijg van MS Defender de melding dat er een virus in de officiele download zou zitten. Heeft iemand dat ook?

https://i.imgur.com/W5aRjrO.png

[Reactie gewijzigd door NLSurfMan op 24 juli 2024 07:48]

airell @NLSurfMan29 augustus 2022 20:12
Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. "Unknown Publisher"
edit1: MalwareBytes geeft geen melding van virussen.
edit2: een losse scan met Defender ook niet.

[Reactie gewijzigd door airell op 24 juli 2024 07:48]

nicolaasjan @NLSurfMan29 augustus 2022 20:13
Volgens VirusTotal is ie schoon.
No security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious
Commandor1961 29 augustus 2022 20:18
heb geen melding via Avast Free Antivirus

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