EU wil in 2024 online leeftijdscontrole hebben, mogelijk met digitaal ID-bewijs

De Europese Commissie wil dat er in 2024 een gestandaardiseerd leeftijdsverificatiesysteem is. Het idee is dat kinderen zo minder eenvoudig toegang krijgen tot schadelijke content. Mogelijk gaat dit systeem gebruikmaken van digitale identiteitsbewijzen.

Onder bepaalde EU-wetten, zoals de AVG, zijn sites en diensten al verplicht om de leeftijd van kinderen te controleren, schrijft de Europese Commissie. In de praktijk zijn deze systemen volgens de Commissie echter veelal ineffectief. Zo hoeven gebruikers vaak alleen een willekeurige geboortedatum in te vullen of moeten ze een blokje aankruisen.

De Commissie wil daarom met het Beter Internet voor Kinderen-initiatief werken aan een Europese standaard voor leeftijdsverificatie. Deze standaard moet het voor beheerders duidelijker maken wat er van ze wordt verwacht als het gaat om leeftijdsverificatiesystemen. De Europese Commissie noemt het voorbeeld van pornowebsites die een dergelijk systeem kunnen gebruiken om er zeker van te zijn dat hun bezoekers volwassen zijn. Andere voorbeelden van schadelijke content zijn websites over zelfverwonding, eetstoornissen en 'risicovolle online challenges'.

Voor dit leeftijdsverificatiesysteem worden mogelijk de Europese digitale identiteitsbewijzen gebruikt die de Europese Commissie eerder voorstelde. De Commissie zegt nu te onderzoeken of het verificatiesysteem die ID-bewijzen kan gebruiken. Daarvoor wil de Commissie lidstaten aanmoedigen om jongeren onder de achttien jaar elektronische ID-bewijzen te geven, 'om zo effectieve leeftijdsverificatiemethoden te verbeteren'.

Met het Beter Internet voor Kinderen-initiatief wil de Commissie verder de mediawijsheid van kinderen versterken en de digitale rechten van kinderen verbeteren. Eerder maakte de Europese Commissie bekend meer te willen doen tegen afbeeldingen van kindermisbruik. De Commissie kan diensten daarbij verplichten om te scannen naar dergelijke afbeeldingen of naar groomingberichten.