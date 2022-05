Scifi-horror-adventure Transient van Nederlandse Iceberg komt 28 oktober uit

De adventure Transient van het Nederlandse Iceberg Interactive en de Turkse indie-studio Stormling Studios komt op 28 oktober uit op Steam. De game heeft scifi- en horrorelementen en de hoofdpersoon is een hacker die zaken over een post-apocalyptische stad uit moet zoeken.

De makers omschrijven Transient als een game waarin een grimmige cyberpunk-achtige setting en het 'kosmische existentialisme' van de in 1937 overleden fantasy- en horrorauteur H.P. Lovecraft worden gecombineerd. Het verhaal gaat over een post-apocalyptische toekomst waarin de nog overgebleven mensen in een gesloten citadel leven, om zodoende de harde omstandigheden van de buitenwereld te kunnen overleven.

De speler kruipt in de rol van Randolph Carter, een hacker die dankzij een implantaat versterkte perceptiecapaciteiten heeft. Hij stuit op een angstige waarheid, waarbij aan hem de taak is om verder uit te zoeken wat er precies gebeurt met de citadel en zijn inwoners. Spelers moeten zoeken naar aanwijzingen, puzzels oplossen en systemen hacken en van die systemen gebruikmaken om andere dimensies te ontdekken. Ook zullen spelers hun dromen en de virtuele wereld moeten verkennen om achter de gehele waarheid te komen, die volgens de makers je geestelijke gezondheid kan aantasten en wellicht zelfs je eigen bestaan in twijfel trekt.

Transient komt op 28 oktober via Steam uit voor Windows. Volgens uitgever Iceberg zal de game in 2021 ook uitkomen voor de Xbox One en de PlayStation 4, maar wanneer dat precies het geval zal zijn, is nog onbekend. De uitgever laat weten dat de consoleversie in ieder geval niet eerder dan februari volgend jaar zal verschijnen.